Москва, 17 августа, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов 17 августа упал ниже 93 рублей, курс евро опустился ниже 101 рубля впервые с 1 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА Регнум

Так, на 13:01 мск курс доллара расчетами «завтра» снижался на 1,96 рубля — до 92,7 рубля. Евро дешевеет на 2,41 рубля, до 100,8.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Это максимальный уровень ставки с мая 2022 года.

Накануне заседания ЦБ, утром 14 августа, курс доллара поднимался выше отметки в 100 рублей, а евро выше 110 рублей. Это произошло впервые с марта 2022 года.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что решающим фактором в ослаблении рубля продолжает быть дисбаланс между импортом и экспортом товаров и услуг.

По мнению директора федерального методического центра по финансовой грамотности, доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, на нормализацию курса может уйти около полутора месяцев. За это время курс вернётся к диапазону 82–87 рублей за доллар.