Москва, 16 августа, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В отношении 41-летнего жителя Краснодарского края, который избил сотрудницу кафе в посёлке Сокоч на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщила 16 августа пресс-служба управления Следственного комитета по региону на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — сказано в релизе.

По данным следствия, сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанёс ей множественные удары руками и ногами в область головы. Он не смог довести свой умысел до конца, так как его действия были пресечены очевидцами.

Как уточнили в ведомстве, сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся, его задержали спустя сутки.

«В настоящее время он доставляется сотрудниками полиции к следователю следственного комитета. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа в Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение на сотрудницу на кухне заведения. Мужчина избивал девушку, ногами в том числе, около трёх минут. За это время никто из коллег не остановил его.

Как сообщила позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого задержали. Предварительно установлено, что между женщиной и другим сотрудником заведения общепита произошёл конфликт. В результате мужчина избил свою коллегу и скрылся. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в медицинскую организацию.

МВД России также показало видео задержания мужчины.