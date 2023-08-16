Москва, 16 августа, 2023, 14:29 — ИА Регнум. На Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе, сообщила 16 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадр из видео

Ранее в этот день в Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение на сотрудницу на кухне заведения. Мужчина избивал девушку около трёх минут. За это время никто из коллег не остановил его.

«Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Камчатскому краю задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений работнице кафе в поселке Сокоч Елизовского района. Им оказался 41-летний приезжий из Краснодарского края», — сообщила Волк.

По данным СМИ, пострадавшая девушка госпитализирована со множественными травмами.