Елизово, Камчатский край, 16 августа, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России 16 марта в Telegram-канале «МВД Медиа» опубликовало видео задержания мужчины, который подозревается в избиении работницы кафе в посёлке Сокоч Елизовского района на Камчатке.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах видно, как именно происходило задержание мужчины и как его потом доставили в отдел полиции.

Ранее в этот же день в Сети появилось видео, на котором запечатлено нападение на сотрудницу на кухне заведения. Мужчина избивал девушку, ногами в том числе, около трёх минут. За это время никто из коллег не остановил его.

Как сообщила позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 41-летний приезжий из Краснодарского края. Предварительно установлено, что между женщиной и другим сотрудником заведения общепита произошёл конфликт. В результате мужчина избил свою коллегу и скрылся. Пострадавшая с различными травмами госпитализирована в медицинскую организацию.