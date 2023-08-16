Москва, 16 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. В поселке Сокоч на Камчатке повар одного из кафе набросился с кулаками на коллегу. Видео жестокого избиения распространилось в Сети 16 августа. На кадрах видно, как после словесной перепалки мужчина набрасывается на девушку, а затем, повалив на пол, избивает ногами, нанося удары по голове и телу.

Кадр из видео

Никто из персонала не остановил нападавшего. В результате девушку госпитализировали с многочисленными переломами костей черепа, синяками и ушибами. По некоторым данным, она в реанимации.

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, агрессора разыскивают.