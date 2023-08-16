Москва, 16 августа, 2023, 14:26 — ИА Регнум. На донецком направлении в районах Красногоровки и Невельского за сутки отражены пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 16 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Также он рассказал, что на южнодонецком направлении потери Киева составили более 140 военных, а также два танка, три бронемашины, САУ М109 Paladin производства США.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявил он.

Конашенков добавил, что ВС России на этом направлении ликвидировали до 250 украинских военных, а также три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южнодонецком направлении, также сообщил представитель российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки более 140 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку М109 «Paladin» производства США.

Днём ранее, по данным Минобороны России, потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 230 человек, а на южнодонецком — до 200 военных.

Также 16 августа Конашенков рассказал, что штурмовые отряды Западной группировки войск ВС России в минувшие сутки продолжили наступательные действия на купянском направлении и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, российские военные поразили два склада боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Кирово в Запорожской области.