Москва, 16 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили два склада боеприпасов ВСУ в районе населённого пункта Кирово в Запорожской области, сообщил 16 августа официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Поражены два склада боеприпасов 117-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кирово Запорожской области», — сказал он на брифинге.

За сутки ВС России ликвидировали на запорожском направлении до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военнослужащие двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались принимать участие в боях на запорожском направлении.

По его словам, два из трёх аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.