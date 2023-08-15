Москва, 15 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки составили до 230 человек, заявил 15 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

По его данным, на данном направлении ВСУ также потеряли две боевые машины пехоты, два пикапа, шесть автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 Paladin производства США и «Акация», а также гаубицу Д-20. Конашенков отметил, что подразделения «Южной» группировки войск отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника на южнодонецком направлении, информировал представитель Минобороны, за сутки составили до 200 военных.

Также Конашенков рассказал, что ВС России ночью нанесли удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины, все цели удара были достигнуты. В результате военно-промышленному комплексу Украины был нанесён значительный ущерб.