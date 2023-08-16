Москва, 16 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Штурмовые отряды «Западной» группировки войск ВС России в минувшие сутки продолжили наступательные действия на купянском направлении и улучшили положение по переднему краю, сообщили 16 августа в Министерстве обороны.

Александр Река/ТАСС

Также на этом направлении были отражены попытки ВСУ контратаковать, отметили в ведомстве.

«При поддержке авиации и огня артиллерии отражены девять атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 44-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской Народной Республики, Ольшана и Синьковка Харьковской области», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери ВСУ на купянском направлении составили до 85 военнослужащих и восемь единиц техники, в том числе две боевые бронированные машины, а также самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и Krab, отметили в ведомстве.

Также 16 августа в Минобороны рассказали о поражении в минувшие сутки двух складов боеприпасов ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области, поражении самолёта Су-25 ВСУ и отражении пяти попыток ВСУ атаковать на донецком направлении.