Москва, 16 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Если Вооружённые силы Украины готовы отправить на передовую одно из последних крупных подразделений, то этот отчаянный шаг предвещает динамичное развитие событий на фронте со скорым переходом к стадии переговоров. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что Киев отправил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду — последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве. Сообщается, что бригада насчитывает 2000 человек, укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker и приступает к бою в районе Работино в Запорожской области на юге Украины. По мнению журналиста, это и хорошая, и плохая новость — поскольку во время передышки или восстановления бригады у ВСУ не будет достаточно бойцов и техники для замены.

По мнению военного политолога, ВСУ решаются на отчаянные меры, тем более что информационная повестка указывает Киеву на необходимость изменить парадигму силового решения вопроса и перейти к переговорам.

«Это косвенный сигнал, что надеяться не на что и ресурсы, которые были созданы для контрнаступа, израсходованы, если не все, то которые могли бы решить основную задачу прорыва линии соприкосновения. ВСУ сегодня посадили на шпагат — в их планах были юг запорожского, южнодонецкого, артёмовского направления. Но вооружённые силы России сейчас сопровождает успех на Купянске — под Харьковом, куда ВСУ приходится перебрасывать все силы», — рассказал Кошкин.

Военный эксперт отметил, что ситуация близка к полному истощению боевых ресурсов ВСУ, а отправка на передовую одной из сильнейших украинских бригад предвещает динамичное развитие событий, которое неизбежно приведёт или к временной заморозке конфликта, или к мирным соглашениям.

«И если мы слышим о последней бригаде, которую отправляют на фронт, чтобы ещё как-то закрывать дыры, то ни о каком весеннем, осеннем, летнем наступлении ВСУ больше говорить не приходится», — добавил Кошкин.

Также эксперт объяснил, почему сообщения о появлении у линии соприкосновения сильных подразделений не играют никакой роли для российских войск.

«Нас ещё весной пугали, что там формируются супербригады с хорошим вооружением, с колёсными танками и прочим, но в итоге они не смогли взломать даже линию боевого соприкосновения, мы уничтожили всё предполье, о чём они не предполагали до начала контрнаступления. Значит, с этой бригадой наши военные сделают то же, что и с другими. Разницы нет», — заключил военный эксперт.

16 августа врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военнослужащие двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались принимать участие в боях на запорожском направлении. По его словам, два из трёх аэромобильных батальонов ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ теряют до 80% техники и личного состава в ходе неудачных штурмов и контратак в Донбассе. Он отметил, что украинские отряды в большей степени участвуют в так называемых «мясных штурмах», которые сопряжены с огромными потерями. Из-за этого украинское командование направляет отряды на передовую без должного обучения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что предварительные итоги боевых действий в зоне специальной военной операции показывают, что военный ресурс украинской армии почти исчерпан. Он подчеркнул, что иностранные советники используют украинских солдат для отработки различных вариантов ведения военных действий, не принимая в расчёт уровень потерь в ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимы системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны, а не переговоры с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети.