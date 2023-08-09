Луганск, 9 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Боевая эффективность Вооружённых сил Украины снизилась на трёх направлениях в зоне проведения спецоперации ― купянском, краснолиманском и донецком. Об этом 9 августа сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за больших потерь в личном составе украинское командование пытается наспех восполнять потери военнослужащими без должной подготовки и боевого слаживания. Также наблюдаются задержки и перебои тылового и прочего обеспечения подразделений на передовых позициях», ― написал он в Telegram-канале со ссылкой на источники.

Также, по его словам, штурмовые отряды в большей степени участвуют в так называемых мясных штурмах, где потери порой доходят до 80% в личном составе и технике.

Марочко отметил небоеготовность многих подразделений украинской армии. Несмотря на сложившуюся ситуацию, указал военный эксперт, украинское командование продолжает отдавать боевые распоряжения, которые неосуществимы и приводят к большим потерям. Так, на сватовско-кременском участке с начала текущей недели украинские подразделения не смогли выполнить ни одной боевой задачи. В районе Купянска ситуация аналогичная. Плюс на этом направлении успешно продвигаются российские войска.

«Исходя из объективных данных контроля, в нашей зоне ответственности боевая эффективность украинских войск с начала так называемого контрнаступления значительно снизилась», ― констатировал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 8 августа, потери ВСУ на шести направлениях — донецком, южнодонецком, краснолиманском, купянском, херсонском и запорожском — составили за сутки 685 военных. Так, на донецком направлении российские военные успешно отразили 18 атак украинской армии в районах города Артёмовска, посёлка Зайцево и села Клещеевки в ДНР. Три атаки успешно отразили на южнодонецком направлении.

Украинские военные также девять раз пытались атаковать и контратаковать в районах посёлка Новоселовского в ЛНР и села Синьковка в Харьковской области. Однако безуспешно.

Западные дипломаты считают, что вероятность успеха ВСУ при продолжении наступления в зоне боевых действий крайне мала. По их словам, в ближайшие несколько недель им ещё предстоит понять, есть ли шансы достичь прогресса.

Отмечается, что украинские военные при попытках наступления не смогли преодолеть даже первую линию российской обороны.