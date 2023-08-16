Мелитополь, 16 августа, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Военнослужащие двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались принимать участие в боях на запорожском направлении. Об этом 16 августа сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, два из трёх аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении российских позиций.

«Это порядка 500 человек. Пятьсот человек, которые устали видеть смерти своих сослуживцев и не хотят быть пушечным мясом», — написал он в Telegram-канале.

Балицкий добавил, что только за ночь 16 августа на запорожском направлении полегли ещё 132 человека из числа солдат ВСУ.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины всё чаще сдаются в плен, потому что им известно о гуманном обращении со стороны российских военных. Он также добавил, что подобные приказы отдают и сами командиры, чтобы спасти жизни бойцов.

Ранее в беседе с ИА Регнум директор Центра военно-политических исследований МГИМО доктор исторических наук Алексей Подберёзкин сообщил, что бесконечная смена тактики привела к огромным потерям техники и личного состава ВСУ, а потому резерва украинских сил хватит максимум на три недели.