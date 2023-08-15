Киев, 15 августа, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву необходимы системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО), чтобы закрыть небо, а не переговоры с Россией. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Michal Fludra/Zuma/TASS ПВО Patriot

«Только системы ПРО/ПВО и «закрытое небо», а не разговоры об «умиротворении/переговорах», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Документ ввёл в действие соответствующее решение украинского Совета национальной безопасности и обороны. О своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава Украины заявлял ранее и в одном из своих выступлений.

При этом Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не отказывалась от мирных переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент России указал, что если США и ЕС действительно хотят мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву и побудить его сесть за стол переговоров.