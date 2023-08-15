Москва, 15 августа, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Россия может пересмотреть решение о неиспользовании кассетных боеприпасов, которые имеются у неё на вооружении. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр обороны отметил, что США с пособниками совершают военное преступление, используя кассетные боеприпасы на Украине.

Он напомнил, что у России на вооружении также имеются кассетные боеприпасы.

«До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — заявил Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, США предоставили Украине кассетные боеприпасы в начале июля после соответствующего решения американского президента Джо Байдена. При этом еще пару лет назад Белый дом называл использование таких боеприпасов преступлением.

Шойгу заявил, что в случае, если Киев будет использоваться поставленные США кассетные боеприпасы, Москва будет вынуждена в ответ применить такие же снаряды против ВСУ. Министр указал, что командование Объединенной группировки войск принимает меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов. Он отметил, что это решение американского руководства повлияет на затягивание конфликта.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы Украины увеличили количество используемых при обстрелах территории ДНР кассетных боеприпасов. Он отметил, что под обстрелы ВСУ помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал Шахтёрск, город, находящийся в тылу. Как уточнил Пушилин, есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. Вчера, 9 августа, при обстрелах Петровского района Донецка погибла четырехлетняя девочка, а ночью 10 августа при обстреле Горловки погиб мужчина.

Украина предоставила министерству обороны США первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Отмечается, что в докладе приводится количество выпущенных снарядов и количество уничтоженных целей.