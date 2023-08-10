Донецк, 10 августа, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) увеличили количество используемых при обстрелах территории ДНР кассетных боеприпасов, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Виктор Антонюк/РИА Новости

«В первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения», — сказал Пушилин.

Он отметил, что под обстрелы ВСУ помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал Шахтерск, город, который находится в тылу. Как уточнил, Пушилин, есть погибшие, и раненые среди гражданских лиц. Вчера, 9 августа при обстрелах Петровского района Донецка погибла четырехлетняя девочка, а ночью 10 августа при обстреле Горловки погиб мужчина.

Врио главы ДНР считает, что украинские военные, не имея успехов на линии фронта, отчитываются, сколько нанесли ущерба гражданским лицам. Он подчеркнул, что военной целесообразности в этом нет.

Как сообщало 10 августа ИА Регнум, Украина предоставила министерству обороны США первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Отмечается, что в докладе приводится количество выпущенных снарядов и количество уничтоженных целей.

Вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами. Как уточнили 9 августа в оперативных службах региона, прилёт пришёлся в район торгового центра «Донецк-Сити».

За сутки 8 августа населённые пункты ДНР обстреляли с украинской стороны 98 раз, выпустив в общей сложности 362 боеприпаса. Под удар попали Донецк, Ясиноватая, населённые пункты Ясиноватского района, Горловка, Зайцево, Макеевка и Шахтёрск. Ранения получили ранения 11 человек, в том числе ребёнок.