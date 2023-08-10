Киев, 10 августа, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Украинская сторона предоставила Министерству обороны Соединённых Штатов Америки первый доклад о применении кассетных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Информация, переданная министерству обороны, включает как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей», — сообщил источник CNN.

В июле глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил телеканалу, что Украина может предоставить Пентагону первых отчёт об использовании кассетных боеприпасов украинскими военными 24 или 25 июля.

В среду, 9 августа, Вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами. Как уточнили в оперативных службах региона, прилёт пришёлся в район торгового центра «Донецк-Сити».

Как передавало ИА Регнум, 7 июля президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было непростым, однако, по его словам, подобное решение необходимо для успешного контрнаступления ВСУ.