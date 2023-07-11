Москва, 11 июля, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Россия, понимая, какую угрозу несут кассетные боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации, заявил 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В случае, если Киев получит обещанные США кассетные боеприпасы, Москва будет вынуждена в ответ применить такие же снаряды против ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

Министр указал, что командование объединенной группировки войск принимает меры по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов. Он отметил, что это решение американского руководства повлияет на затягивание конфликта. При этом российские кассетные боеприпасы гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее

«Ни РФ, ни США, ни Украина не присоединялись к конвенции по кассетным боеприпасам», — добавил министр.

Ранее в этот день Шойгу сообщил, что с начала контрнаступления — 4 июня — ВСУ уже потеряли более 26 тыс. военных, свыше 3 тыс. единиц военной техники. При этом попытки украинских сил атаковать не принесли успеха ни на одном направлении.

В начале месяца США объявили о планах передать Украине кассетные снаряды. В НАТО и ЕС оправдали такие шаги, заявив, что другие боеприпасу у Киева якобы иссякли. При этом, по словам военных экспертов, применение кассетных боеприпасов сопряжено с угрозой для мирного населения. При рассеивании часть из них не детонирует. Зона поражения становится непригодной для жизни и для ведения хозяйства — по крайней мере до тех пор, пока эту местность не разминируют.

МИД России назвал действия США очередным витком затягивания конфликта.