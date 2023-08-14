Москва, 14 августа, 2023, 15:35 — ИА Регнум. В Румынии не забывают об утраченных землях Северной Буковины, которые вошли в состав Украины, но у румынских властей нет никаких механизмов для возвращения территорий, которые к тому же не являются приоритетом по сравнению с Молдавией. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.

Алексей Никольский/ РИА Новости

Ранее японский журналист Юдзи Коянаги для газеты Tokyo Shimbun написал, что Румыния и другие европейские страны помнят о своих утраченных землях, которые остались в составе Украины после распада СССР. По мнению автора, в Румынии испытывают «смешанные чувства к Украине», поскольку в стране помнят о перешедшей ей Северной Буковине. Автор также обратил внимание на то, что город Сучава в северо-восточной части Румынии находится рядом с Украиной, поэтому многие беженцы прибывают туда. При этом на улицах города не видно плакатов, листовок и украинского флага в поддержку Киева. Зато выделяются информационные щиты с надписью: «Есть только одна Буковина». По словам Коянаги, правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем некоторые другие западные страны.

Историк Борисёнок назвал отношение властей Румынии к украинскому конфликту достаточно противоречивым. С одной стороны, есть официальная позиция Румынии, совпадающая с заявлениями НАТО, которую транслирует президент, этнический немец Клаус Йоханнис. Но с другой — общая историческая память и ощущение обделённости на фоне других стран Евросоюза.

«Румыния и Болгария, вступившие в 2007 году в Евросоюз, получили меньше, чем другие восточно-европейские страны при вступлении. Поэтому массовые настроения румын достаточно противоречивы. И те территории, которые в июне 1940 года были переданы румынами СССР и стали частью украинских территорий, их румыны вспоминают как утраченные земли. Конечно, Бухарест мечтает каким-то образом вернуть эти северные территории, но ключевое здесь — «каким-то образом», потому что механизмов для этого нет», — рассказал Борисёнок.

При этом историк обратил внимание на то, что даже если в стране и есть некоторые антиукраинские настроения, то они транслируются гораздо сдержаннее, чем в соседней Венгрии, где премьер-министр республики Виктор Орбан периодически выступает с призывом прекратить поставки оружия Украине. Борисёнок отметил, что утраченная Северная Буковина представляет для Румынии меньший интерес, чем Молдавия, присоединение которой для действующих властей в приоритете.

«Румынам и хочется и колется того же присоединения Молдавии, но пойти на радикальные меры румынское правительство пока не может. Бухарест не знает, что с этим делать. Вера в возвращение территорий существует, но подступиться к ней ни одна из партий, тем более действующая, не решается. Разве что Украина развалится раз и навсегда, тогда Черновцы и Северная Буковина будут уже объектом прямых притязаний румынской стороны, но кто им это позволит — большая проблема», — отметил историк.

В свою очередь, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин подчеркнул, что нельзя однозначно судить об ослаблении проукраинских настроений в Румынии, а японский журналист в своей статье смешал два разных подхода — общеполитический и бытовой.

«И общеполитический говорит об очевидной позиции Румынии, что они продолжают политику альянса, придерживаются мнения большинства стран Евросоюза. А то, о чём говорит японский журналист, больше относится к бытовым или индивидуальным позициям. В стране всегда есть люди, которые выражают мнение, подкреплённое фактами из прошлого. И они могут заявлять об утраченных землях с позиции их возвращения. Но это не линия государственной политики», — обратил внимание Топорнин.

Политолог также отметил, что некоторые представители румынской власти открыто заявляют о желании присоединить Молдавию, планы на которую гораздо обширнее, чем на Украину.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии.

21 июля президент России Владимир Путин заявил, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины. По мнению президента, если польские войска войдут в отдельные области Украины, например, во Львовскую область, то они, очевидно, там и останутся. Владимир Путин и ранее отмечал намерение Польши оккупировать часть Украины. В частности, в июне 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума президент заявил, что Польша «спит и видит», как бы заполучить Западную Украину.

В начале июня 2023 года газета Washington Post, ссылаясь на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, написала, что НАТО в два раза увеличило военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Издание отмечало, что альянс частично укрепил свой восточный фланг, создав боевые группы ещё в четырёх странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.