Вашингтон, 22 июля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии. Об этом 22 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Невозможно избежать того, что Польша заберёт часть Западной Украины. Это даст возможность Румынии присоединить некоторые территории. Венгрия сделает то же самое», — сказал офицер.

Он добавил, что раздел Украины приведёт к конфликту внутри Евросоюза и НАТО. По его словам, если Польша начнёт отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между ней и остальной Европой, из-за чего ЕС начнёт разваливаться.

По мнению Риттера, Россия не будет препятствовать этому процессу.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск.

Путин отметил, что за планами создания польско-литовско-украинского воинского соединения стоит намерение оккупировать часть Украины. По его словам, речь идёт не о каком-то сборище наёмников, а о регулярном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины. Он добавил, что если польские войска войдут в отдельные области Украины, например во Львовскую область, то они, очевидно, там и останутся.

Также глава государства дал указание Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Президент и ранее отмечал намерение Польши оккупировать часть Украины. В июне 2023 года на полях Петербургского международного экономического форума он заявил, что Польша «спит и видит», как бы заполучить Западную Украину.