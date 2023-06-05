НАТО удвоило военное присутствие в странах Восточной Европы
WP: блок НАТО удвоил военное присутствие в странах Восточной Европы
Вашингтон, 5 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) в два раза увеличил военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Об этом написала газета Washington Post, ссылаясь на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.
«НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы ещё в четырёх странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии… Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырёх группах в 2021 году», — приводит газета слова Лунгеску.
Отмечается, что государства также направили ещё десятки кораблей и сотни самолётов в восточную часть альянса.
«Союзники дополнительно развернули беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и кораблей с противовоздушной обороной в море», — сообщил официальный представитель НАТО.
Как передавало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо увеличить производство оружия. Он отметил, что по его мнению, странам — членам альянса стоит «подписывать контракты», так как в этом случае промышленность сможет осуществлять инвестиции и увеличивать производство оружия.
Британские военнослужащие назвали позорным состояние армии Великобритании, вооружённой техникой 50-летней давности. Как рассказал журналисту экс-глава минобороны Великобритании Марк Франсуа, британские солдаты хорошо обучены, однако задержки с модернизацией армии заставляют военнослужащих пользоваться техникой, которой зачастую исполнилось более полувека.