Вашингтон, 5 июня, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) в два раза увеличил военное присутствие в странах Восточной Европы по сравнению с 2021 годом. Об этом написала газета Washington Post, ссылаясь на данные официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«НАТО частично укрепила свой восточный фланг, создав боевые группы ещё в четырёх странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии… Сейчас в восьми боевых группах рассредоточено около 10 тысяч военнослужащих по сравнению с 5 тысячами в четырёх группах в 2021 году», — приводит газета слова Лунгеску.

Отмечается, что государства также направили ещё десятки кораблей и сотни самолётов в восточную часть альянса.

«Союзники дополнительно развернули беспрецедентное количество наземных средств противовоздушной обороны, таких как ракеты Patriot, и кораблей с противовоздушной обороной в море», — сообщил официальный представитель НАТО.

Как передавало ИА Регнум, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса необходимо увеличить производство оружия. Он отметил, что по его мнению, странам — членам альянса стоит «подписывать контракты», так как в этом случае промышленность сможет осуществлять инвестиции и увеличивать производство оружия.

Британские военнослужащие назвали позорным состояние армии Великобритании, вооружённой техникой 50-летней давности. Как рассказал журналисту экс-глава минобороны Великобритании Марк Франсуа, британские солдаты хорошо обучены, однако задержки с модернизацией армии заставляют военнослужащих пользоваться техникой, которой зачастую исполнилось более полувека.