Токио, 14 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Румыния и некоторые другие восточноевропейские государства помнят о своих утраченных землях, оставшихся в составе Украины после распада Советского Союза. Об этом говорится в статье Юдзи Коянаги для газеты Tokyo Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM

Автор обратил внимание на то, что некоторые из соседей Украины в Восточной Европе существенно расходятся во мнениях с западными государствами в вопросе помощи Киеву, и это, по его мнению, связано с историческими причинами, с утратой этими странами части своих земель в пользу СССР и его республик.

Юдзи Коянаги считает, что в Румынии испытывают смешанные чувства к Украине. Автор обратил внимание на то, что город Сучава в Буковине в северо-восточной части Румынии находится рядом с Украиной, поэтому многие беженцы прибывают сюда. При этом на улицах города не видно ни плакатов, ни листовок в поддержку Киева, также нет и украинских флагов. На фоне этого выделяются информационные щиты с надписью: «Есть только одна Буковина».

Уточняется, что единый культурный ареал ранее был разделен: одна часть его лежит в северо-восточной Румынии с центром в Сучаве, другая — на западе Украины, около города Черновцы и других прилегающих населённых пунктов.

В статье указано, что руководство Румынии недовольно отсутствием внимания к сложному вопросу о разделе границ в Восточной Европе, при этом негодование направлено на Украину, которой принадлежит Северная Буковина.

Автор напомнил, что экс-министр иностранных дел Румынии Андрей Марга в сентябре 2022 года публично заявил, что границы Украины являются неестественными.

«Многими наблюдателями и экспертами отмечается, что правительство в Бухаресте поддерживает Киев меньше, чем другие западные страны», — пишет автор.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет часть территорий в результате их присоединения к Польше, Венгрии и Румынии.

Он добавил, что раздел Украины приведёт к конфликту внутри Евросоюза и НАТО. По его словам, если Польша начнёт отбирать территории у Украины, это спровоцирует конфликт между ней и остальной Европой, из-за чего ЕС начнёт разваливаться. По мнению Риттера, Россия не будет препятствовать этому процессу.

9 августа глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что власти Польши планируют создать польско-украинское соединение, которое будет инструментом для оккупации Западной Украины в будущем.