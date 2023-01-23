Варшава, 23 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Польша рассматривала возможность раздела Украины в самом начале спецоперации России. Такое мнение высказал в эфире радиостанции Zet бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Алексей Даничев / РИА Новости Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Однако его слова назвал позорными утверждениями премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что экс-главе внешнеполитического ведомства надо думать, что можно говорить. Он также провел параллель между словами Сикорского и российской пропагандой.

«Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — заявил премьер в своем посте в Twitter.

Ранее сообщалось, что возможное начало массовой мобилизации в Польше, по одной из версий, объясняется намерением Варшавы захватить Западную Украину. Такое мнение высказал 21 января Пол Крейг Робертс, сотрудник администрации Рональда Рейгана.