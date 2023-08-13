Белгород, 13 августа, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В Белгороде, предположительно, из-за атаки беспилотника прогремел взрыв, сообщил 13 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм — канал Вячеслава Гладкова ЧП в Белгороде. Губернатор Гладков выехал на место

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д. 9, корп. 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж», — написал Гладков в Telegram-канале.

В результате атаки никто не пострадал.

Губернатор выехал на место ЧП и пообщался с жителями поврежденных квартир. В них выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Также повреждения получили порядка 15 машин.

Телеграм — канал Вячеслава Гладкова Место ЧП в Белгороде

«По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — заключил Гладков.

На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливают.

Телеграм — канал Вячеслава Гладкова На месте ЧП в Белгороде

Минобороны России 13 августа сообщило, что российские силы ПВО сбили беспилотник украинских войск в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, в 13:30 мск российские силы пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Белгородской области.

Кроме того, 13 августа средства ПВО около 11:00 сбили над территорией Белгородской области дрон самолётного типа ВСУ, с помощью которого киевские власти пытались осуществить террористическую атаку. При этом никто не пострадал и не было разрушений.

До этого сообщалось, что силы ПВО обнаружили и сбили украинский дрон в небе над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет.