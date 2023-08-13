Москва, 13 августа, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник украинских войск в небе над Белгородской областью. Об этом 13 августа сообщило Министерство обороны России.

Mil.ru

«13 августа около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве подчеркнули, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа средства ПВО около 11:00 сбили над территорией Белгородской области дрон самолётного типа ВСУ, с помощью которого киевские власти пытались осуществить террористическую атаку по объектам на территории России. При этом никто не пострадал и не было разрушений.

До этого стало известно, сто силы ПВО обнаружили и сбили украинский дрон в небе над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет.