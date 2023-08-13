Москва, 13 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Российские средства ПВО пресекли 13 августа около 11:30 (мск) попытку Киева совершить террористическую атаку беспилотником самолётного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российскими средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны заявили о попытке Киева совершить теракт беспилотным летательным аппаратом самолётного типа над территорией Белгородской области. В ведомстве также заявили 13 августа, что украинская сторона около 04:00 мск предприняла попытку осуществить террористическую атаку с помощью одного БПЛА самолётного типа. Дрон обнаружили и уничтожили российскими средствами ПВО.

Силы противовоздушной обороны вечером 10 августа сбили два украинских дрона на подлёте к Курску.