Москва, 13 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали в зоне спецоперации офицера 126-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Эдуарда Ращука, сообщил 13 августа в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Офис Зеленского

«В зоне СВО ликвидирован Эдуард Ращук — уроженец Одесской области, идейный нацист», — сообщил военкор.

Годом ранее украинский офицер получил из рук президента Украины Владимира Зеленского Орден мужества III степени. Также известно, что он воевал в рядах подразделения «Химера».

Другие подробности операции по ликвидации офицера ВСУ не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа военный корреспондент Чингиз Дамбиев заявил о ликвидации в зоне проведения спецоперации старшего офицера 118-й механизированной бригады ВСУ подполковника Юрия Баранецкого. Офицера уничтожили на запорожском направлении. Известно, что он был родом из Тернопольской области Западной Украины.

Также российские военные ликвидировали в зоне СВО командира Анатолия Тегзу с позывным Варвар, подполковника Сергея Гулевского, «смеющегося» командира спецназа сил специальных операций ВСУ капитана Александра Чернигова и офицера спецназа сил специальных операций ВСУ — лейтенанта Ободенко.

Соцсети Эдуард Ращук

13 июня в зоне СВО российские силы ликвидировали принимавшего участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ наёмника из Финляндии.

6 мая стало известно, что гражданин США 27-летний Кристофер Кэмпбелл, принимавший участие в боевых действиях на стороне украинских войск, в начале апреля погиб в районе Артёмовска. Мужчина вначале служил в американской армии в Ираке и Кувейте, а после этого стал наёмником в «Интернациональном легионе» ВСУ.