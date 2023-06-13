На Украине зафиксировали первую гибель финского наёмника
YLE: на Украине зафиксировали первый случай гибели финского наёмника ВСУ
Хельсинки, 13 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Принимавший участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ наёмник из Финляндии ликвидирован в ходе военных действий. Об этом 13 июня сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
По информации источника, «это, видимо, первый смертельный случай» среди наёмников из Финляндии в украинской армии.
Отмечается, что иностранца ликвидировали в ходе боевых действий в прошедшие выходные, и добавляется, что МИД Финляндии знает об этом случае.
Как сообщало ИА Регнум, 6 мая стало известно, что гражданин США 27-летний Кристофер Кэмпбелл, принимавший участие в боевых действиях на стороне украинских войск, в начале апреля погиб в районе Артёмовска. Мужчина вначале служил в американской армии в Ираке и Кувейте, а после этого стал наёмником в «Интернациональном легионе» ВСУ.
Американская газета Washington Post 29 мая написала, что на стороне Киева в конфликте на Украине могут принимать участие тысячи наёмников из США. Издание отмечало, что украинские власти в начале 2022 года сообщали, что более 20 тыс. американских граждан желают вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.