Хельсинки, 13 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Принимавший участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ наёмник из Финляндии ликвидирован в ходе военных действий. Об этом 13 июня сообщила финская общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По информации источника, «это, видимо, первый смертельный случай» среди наёмников из Финляндии в украинской армии.

Отмечается, что иностранца ликвидировали в ходе боевых действий в прошедшие выходные, и добавляется, что МИД Финляндии знает об этом случае.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая стало известно, что гражданин США 27-летний Кристофер Кэмпбелл, принимавший участие в боевых действиях на стороне украинских войск, в начале апреля погиб в районе Артёмовска. Мужчина вначале служил в американской армии в Ираке и Кувейте, а после этого стал наёмником в «Интернациональном легионе» ВСУ.

Американская газета Washington Post 29 мая написала, что на стороне Киева в конфликте на Украине могут принимать участие тысячи наёмников из США. Издание отмечало, что украинские власти в начале 2022 года сообщали, что более 20 тыс. американских граждан желают вступить в иностранный легион ВСУ с зарплатой от 500 до 3500 долларов в месяц по контракту на несколько месяцев.