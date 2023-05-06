Киев, 6 мая, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Гражданин США 27-летний Кристофер Кэмпбелл, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, погиб под Артёмовском. Об этом сообщило 6 мая украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По информации источника, погибший служил в американской армии, воевал в Ираке и Кувейте, затем стал иностранным наёмником в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) и «Интернациональном легионе».

Уточняется, что американский наёмник погиб 6 апреля.

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, под Артёмовском погиб бывший морпех США 26-летний Купер Эндрюс, участвующий в боевых действиях на стороне Украины. Мать погибшего наёмника рассказала, что её сын уехал из штата Огайо на Украину в ноябре. Со слов женщины, парень был ранен, вероятно, 19 апреля под Артёмовском. При этом контракт парня с иностранным легионом закончился в марте.

Военкоры «Русской весны» сообщили 6 мая, что российские военные уничтожили автомобиль с иностранными наёмниками в зоне СВО. По словам снявшего видео украинского военного, снаряд российской артиллерии попал в автомобиль, на котором передвигались иностранные наёмники. Уточняется, что погиб наёмник из Австралии, также ранение получил военный из США.