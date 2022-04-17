Мелитополь, 9 августа, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции российские военные ликвидировали старшего офицера 118-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) подполковника Юрия Баранецкого. Об этом 9 августа сообщил военный корреспондент Чингиз Дамбиев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что украинского офицера уничтожили на запорожском направлении. Известно, что Баранецкий родом из Тернопольской области Западной Украины.

«Примечательно, что Баранецкий, как сообщают украинские интернет-ресурсы, проходил обучение в Англии и командовал подразделением танков Leopard немецкого производства», ― написал военкор в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля российские военные в бою у Артёмовска ликвидировали спецгруппу нацбатальона ВСУ «Карпатская сечь», в том числе его командира Анатолия Тегзу с позывным Варвар. Перед смертью он пытался связаться с командиром и военными сопредельного подразделения, накрытыми огнём российских бойцов. Ранее Тегзу наградили Золотым крестом главнокомандующего ВСУ.

Ранее на запорожском направлении Вооружённые силы России ликвидировали украинского подполковника Сергея Гулевского. Причиной его смерти стал осколок, который пробил сердце. Известно, что он участвовал в наступательной операции ВСУ на Байрак и Новую Гусаровку в Харьковской области.

В апреле в Артёмовске ликвидировали «смеющегося» командира спецназа сил специальных операций ВСУ. Капитан Александр Чернигов являлся командиром группы элитного 73-го морского центра спецназначения. В тот же день убили другого офицера спецназа сил специальных операций ВСУ — лейтенанта Ободенко.