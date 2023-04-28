Донецк, 28 апреля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. В Артёмовске был ликвидирован «смеющийся» командир спецназа сил специальных операций ВСУ. Об этом 28 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его информации, капитан Александр Чернигов являлся командиром группы элитного 73-го морского центра спецназначения.

«Уничтожен 24 апреля, в тот же день был убит другой офицер спецназа сил специальных операций ВСУ — лейтенант В. Ободенко», — говорится в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, российские военные уничтожили в зоне спецоперации перебежчика из России Дмитрия Петрова (позывной Леший). Анархист Петров воевал на стороне ВСУ, предварительно, вместе с так называемым «Русским добровольческим корпусом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).