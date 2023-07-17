Москва, 17 июля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Российские военные в бою у Артёмовска ликвидировали спецгруппу нацбатальона ВСУ «Карпатская сечь», в том числе его командира Анатолия Тегзу, сообщил 17 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Во время штурмовой операции на бахмутском направлении убит командир тактической группы «Карпатской сечи» Анатолий «ВАРВАР» Тегза», — сказано в сообщении.

Уточняется, что перед смертью он пытался связаться с командиром и военными сопредельного подразделения, накрытыми огнём российских бойцов.

Ранее Тегза был награждён Золотым крестом главнокомандующего ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр, который целый год служил наёмником на Украине, где собирал данные, документы, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России, рассказал о преступлениях ВСУ.

С марта 2022 года он служил в иностранном легионе Украины и в националистическом батальоне «Карпатская сечь». Так, по его словам, вместе с «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убийствами военнопленных занимались боевики нацбата «Карпатская сечь», а также наемники из Португалии, Франции и Аргентины.

Макинтайр также рассказал об отношении украинских военных к мирному населению, которое использовалось в качестве живого щита и для создания фейковых новостных сюжетов.