Мелитополь, 24 мая, 2023, 04:31 — ИА Регнум. На запорожском направлении Вооружённые силы России ликвидировали украинского подполковника Сергея Гулевского. Об этом 24 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По данным военкоров, офицера ВСУ уничтожили в конце мая. Гулевский родился в Днепропетровской области. Причиной его смерти стал осколок, который пробил сердце.

Известно, что он участвовал в наступательной операции ВСУ на Байрак и Новую Гусаровку в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, в зоне проведения спецоперации российские бойцы ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» украинской армии Николая Головатюка. Непосредственно под его руководством ВСУ обстреливали территорию Донбасса и убивали мирных граждан с 2015 года.