Курск, 11 августа, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны вечером 10 августа сбили два украинских дрона на подлёте к Курску. Об этом 11 августа сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт Telegram-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС Работа расчета зенитно-ракетного комплекса ПВО «Стрела-10»

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску были сбиты два украинских БПЛА (беспилотных летательных аппарата)», — написал он.

Старовойт не уточнил каких-либо других подробностей инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила в Белгородском районе дрон самолётного типа. По его словам, данных о последствиях происшествия не поступало.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два ударных БПЛА, двигавшихся в сторону столицы. Один дрон уничтожили в Калужской области, другой — в районе ЦКАД.