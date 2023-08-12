Дербент, Дагестан, 12 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. По предварительным данным, взрыв газа в частном доме в Дербенте произошёл из-за нарушения техники безопасности при обращении с газовым оборудованием. Об этом 12 августа сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА Регнум

Он с сожалением напомнил, что это уже второй подобный случай в республике за неделю.

«Все обстоятельства выясняются, но в обоих случаях, по предварительным данным, уже можно сделать вывод о грубом нарушении техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», ― написал Меликов в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на место ЧП вылетел вертолёт санавиации для определения тяжести состояния пострадавших и уточнения возможности их транспортировки в республиканский ожоговый центр.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа 12 августа произошёл в двухэтажном частном жилом доме в городе Дербенте по улице Шахбазова, 61. В результате хлопка газовоздушной смеси в доме выбило стёкла, других разрушений нет. Пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок.

Тремя днями ранее газовая смесь взорвалась в квартире шестиэтажного дома на улице Айвазовского в Махачкале. Взрыв прогремел на четвёртом этаже. В квартире, где это случилось, повредило внутренние перегородки. В результате восемь человек получили травмы, в том числе трёхлетний ребёнок. Из здания эвакуировали 35 детей и 115 взрослых.