Махачкала, 9 августа, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Восемь человек получили травмы в результате взрыва газа 9 августа в квартире шестиэтажного дома в Махачкале, сообщили в пресс-службе дагестанского минздрава.

ГУ МЧС России по РД

«Ребёнок трёх лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга) и ранение глаза», — сообщили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу. Кроме того, травмы получили семеро взрослых, которым помощь оказали амбулаторно.

Ведомство добавило, что министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева взяла оказание помощи пострадавшим под личный контроль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее минздрав Дагестана распространил информацию об одном пострадавшем — ребёнке. Ведомство добавило, что информация по пострадавшим уточняется.

Взрыв прогремел в Махачкале в десять утра на улице Айвазовского на четвёртом этаже многоквартирного дома. Как заявили в МЧС, произошёл взрыв газа.

В квартире, где взорвалась газовая смесь, получили повреждение стены. С места происшествия эвакуировали 150 жителей дома.