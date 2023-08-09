Махачкала, 9 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. При взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Махачкале пострадал ребёнок, сообщила 9 августа глава пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.

Кадр из видео

«Пострадал один ребёнок. Информацию уточняем», — процитировало Агмадову РИА Новости.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825105" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Махачкале взорвался газ в многоэтажке

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 августа в квартире шестиэтажного дома на улице Айвазовского в Махачкале взорвалась газовая смесь без последующего возгорания.

В МЧС сообщили об эвакуации 35 детей и 115 взрослых. В работах по устранению последствий ЧП приняли участие 75 человек.

Взрыв прогремел на четвёртом этаже. В квартире, где это случилось, повредило внутренние перегородки.