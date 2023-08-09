При взрыве газа в Махачкале пострадал ребёнок
Махачкала, 9 августа, 2023, 11:59 — ИА Регнум. При взрыве газа в жилом многоквартирном доме в Махачкале пострадал ребёнок, сообщила 9 августа глава пресс-службы минздрава Дагестана Зарина Агмадова.
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«Пострадал один ребёнок. Информацию уточняем», — процитировало Агмадову РИА Новости.
В Махачкале взорвался газ в многоэтажке
Как сообщало ИА Регнум, утром 9 августа в квартире шестиэтажного дома на улице Айвазовского в Махачкале взорвалась газовая смесь без последующего возгорания.
В МЧС сообщили об эвакуации 35 детей и 115 взрослых. В работах по устранению последствий ЧП приняли участие 75 человек.
Взрыв прогремел на четвёртом этаже. В квартире, где это случилось, повредило внутренние перегородки.