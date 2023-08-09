В Махачкале взорвался газ в многоэтажке
В многоэтажке в Махачкале взорвался газ
Махачкала, 9 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В жилом доме утром 9 августа на улице Айвазовского в Махачкале взорвался газ. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Кадр из видео
На месте происшествия работают экстренные службы, жителей дома эвакуируют.
Очевидцы сообщили о заблокированных детях.
В Махачкале взорвался газ в многоэтажке
Данные о пострадавших уточняют.
Днём ранее, 8 августа, ИА Регнум сообщало об аналогичном происшествии в Астрахани. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме погибли два человека. Также сообщалось о десяти пострадавших. Детей среди них не было.