Махачкала, 9 августа, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В жилом доме утром 9 августа на улице Айвазовского в Махачкале взорвался газ. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

На месте происшествия работают экстренные службы, жителей дома эвакуируют.

Очевидцы сообщили о заблокированных детях.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825086" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Махачкале взорвался газ в многоэтажке

Данные о пострадавших уточняют.

Днём ранее, 8 августа, ИА Регнум сообщало об аналогичном происшествии в Астрахани. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме погибли два человека. Также сообщалось о десяти пострадавших. Детей среди них не было.