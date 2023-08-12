Дербент, Дагестан, 12 августа, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В Дагестане в частном доме произошёл взрыв газа. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в двухэтажном частном жилом доме в городе Дербенте по улице Шахбазова, 61.

В результате хлопка газовоздушной смеси в доме выбило стёкла, других разрушений нет.

При этом есть пострадавшие.

«Пострадали четыре человека, в том числе один ребёнок», ― приводит ТАСС сообщение МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, утром 9 августа в квартире шестиэтажного дома на улице Айвазовского в Махачкале взорвалась газовая смесь без последующего возгорания. В МЧС сообщили об эвакуации 35 детей и 115 взрослых. В работах по устранению последствий ЧП приняли участие 75 человек.

Взрыв прогремел на четвёртом этаже. В квартире, где это случилось, повредило внутренние перегородки. В результате восемь человек получили травмы, в том числе трёхлетний ребёнок. У него диагностировали сотрясение мозга и ранение глаза. Пострадавшего доставили в больницу. Семерым взрослым медики оказали помощь амбулаторно.