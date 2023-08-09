Махачкала, 9 августа, 2023, 11:31 — ИА Регнум. После взрыва газа в квартире в Махачкале из жилого дома эвакуировали 150 человек, включая 35 детей, сообщили 9 августа в пресс-службе МЧС по Дагестану.

Кадр из видео

«В 10:14 мск по прибытии пожарных расчётов проведена эвакуация жильцов дома (150 человек, из них 35 детей), пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Взрыв прогремел в 10:08 мск в квартире на улице Айвазовского на четвёртом этаже шестиэтажного здания. Взорвалась газовоздушная смесь, пожара при этом не было.

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9 августа ИА Регнум сообщило о взрыве в жилом доме в Махачкале. В квартире взорвался газ, и очевидцы заявили, что в подъезде дома могут находиться дети.

На место ЧП прибыли экстренные службы, началась эвакуация жителей дома. ИА Регнум опубликовало видео с места происшествия.