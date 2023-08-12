Гавайи, США, 12 августа, 2023, 11:48 — ИА Регнум. На Гавайях, где бушуют лесные пожары, число жертв возросло до 80. Об этом 12 августа сообщили власти округа Мауи.

Kevin Fujii/Global Look Press

Ранее сообщалось о гибели 67 человек.

«Число погибших достигло 80», ― говорится в сообщении на сайте округа.

Также сообщается, что спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи.

Как сообщало ИА Регнум, лесные пожары на островах Мауи и Большом начались 9 августа из-за сухой и жаркой погоды. Как отметило издание Hawaii News Now, они стали одним из самых смертоносных бедствий в истории 50-го штата США, превзойдя по количеству жертв цунами в 1960 году, от удара которого погиб 61 человек.

Огонь уничтожил целые города, включая историческую Лахайну ― городок на западе острова Мауи, пользовавшийся популярностью туристов. Он был столицей архипелага с 1820 по 1845 годы, когда Гавайи являлись независимым королевством. Пожар в городе Лахайна до сих пор не удалось локализовать.

Президент США Джозеф Байден распорядился подключиться к борьбе с пожарами всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным. Для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и военные вертолеты.

В Сети появились видеокадры, на которых жители американского штата предпринимают попытки спастись в океане.

Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепа данные о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи российских граждан. Диппредставительство пообещало оказать помощь пострадавшим россиянам в случае обращения.