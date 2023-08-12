Гавайи, США, 12 августа, 2023, 03:36 — ИА Регнум. До 67 человек возросло количество жертв природных пожаров на Гавайях. Об этом 11 августа сообщили власти округа Мауи.

Niklas Freidwall Пожар

«Подтверждена гибель 67 человек», — сказано в сообщении, которое цитирует телекомпания CNN.

Уточняется, что пожар на Гавайях стал одним из самых смертоносных стихийных бедствий в новейшей истории штата, превзойдя по количеству жертв цунами в 1960 году, от удара которого погиб 61 человек. При этом пожар в городе Лахайна до сих пор не удалось локализовать.

Губернатор штата Джош Грин рассказал в эфире CNN, что все подтверждённые случаи гибели людей от пожара произошли на улице, вне стен жилищ. Разбор завалов ещё предстоит произвести, и число жертв может возрасти.

Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубились сильным ветром, который способствовал распространению огня. Пожар уничтожил несколько населенных пунктов, включая популярный у туристов город Лахайна.

Президент США Джозеф Байден распорядился подключиться к борьбе с пожарами всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным. Для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и военные вертолеты.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жертвами пожаров на Гавайях стали 53 человека. В тушении пожаров была задействована военная авиация, работа которой затруднялась сильным ветром. В Сети появились видеокадры, на которых жители американского штата предпринимают попытки спастись в океане.

Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепа данные о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи российских граждан. Диппредставительство пообещало оказать помощь пострадавшим от стихии россиянам в случае их обращения.