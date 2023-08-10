Лесные пожары, охватившие один из островов Гавайского архипелага — Мауи, стали одним из самых смертоносных бедствий в истории 50-го штата США. К такому выводу пришло издание Hawaii News Now.

County Of Maui/Global Look Press

«В то время как продолжаются усилия по тушению пожаров, сегодня были обнаружены 36 погибших», — приводит ТАСС сообщение властей округа Мауи.

Senator Tim Richards/Global Look Press

Senator Tim Richards/Global Look Press

«Пожары уничтожили целые города, включая историческую Лахайну», — констатирует Hawaii News Now. Городок Лахайна на западе острова Мауи, пользовавшийся популярностью туристов, был столицей архипелага с 1820 по 1845 годы, когда Гавайи были независимым королевством.

Кадр из видео

Kuâ€˜u Kauanoe/Global Look Press

County of Maui/Global Look Press

Сейчас, когда пламя ещё активно, и в округе продолжают бушевать три пожара, доступ к району Лахайны заблокирован, и оценивать масштаб бедствия ещё рано. Работу пожарных несколько облегчает то обстоятельство, что на острове прекратились сильные ветры, и стало возможно бороться с огнём с воздуха.

Более двух тысяч островитян из пострадавших районов разместили в четырёх временных приютах. Местные власти подтвердили, что по меньшей мере двадцать человек получили серьезные ожоги, а несколько человек доставили по воздуху на соседний остров Оаху, где расположена столица штата, Гонолулу. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Кадр из видео

Кадр из видео

Посольство России в Вашингтоне отправило в Госдеп запрос о том, есть ли россияне среди жертв пожаров на Мауи. Дипломаты пообещали оказать помощь соотечественникам.