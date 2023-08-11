Гавайи, США, 11 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Лесные пожары на Гавайях продолжают бушевать. В распоряжении ИА Регнум появились кадры, на которых жители американского штата предпринимают попытки спастись в океане.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

На видеозаписи видно, как люди зашли по пояс в океан, чтобы спастись от огня. На кадрах слышны сильные порывы ветра. Всё окутано смогом.

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Лесные пожары, охватившие остров Мауи на Гавайях, стали одним из самых смертоносных бедствий в истории 50-го штата США. Власти округа Мауи заявили, что число жертв непогоды увеличилось до 53 человек. При этом губернатор штата Джош Грин указал, что окончательное количество жертв может превысить 60 человек. Пожары уничтожили целые города, включая историческую Лахайну. Сообщалось, что более двух тысяч островитян из пострадавших районов разместили в четырёх временных приютах.

В тушении пожаров задействовали военную авиацию, работу которой затруднил сильный ветер.

Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепа данные о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи российских граждан. Диппредставительство пообещало оказать помощь пострадавшим от стихии россиянам в случае их обращения.