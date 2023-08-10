Вашингтон, 10 августа, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Информацию у Госдепартамента о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи в штате Гавайи российских граждан запросило посольство России в США. Об этом 10 августа сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства.

K Whiteford Гавайи

«Внимательно следим за ситуацией с лесными пожарами на острове Мауи, штат Гавайи. Запросили в госдепартаменте информацию о наличии среди жертв природного бедствия граждан нашей страны. В случае обращения окажем помощь пострадавшим от стихии россиянам», — сказано в сообщении.

По данным телеканала CNN, в результате природных пожаров в штате Гавайи погибли как минимум шесть человек. Несколько человек считаются пропавшими без вести, ещё шесть человек пострадали. В штате проводится поисково-спасательная операция, не исключается, что количество погибших и пострадавших может возрасти.

Президент США Джозеф Байден распорядился о том, чтобы федеральные службы на Гавайях оказали содействие в тушении пожаров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что гражданка России Ксения Тричева найдена погибшей в результате схода оползня в грузинском регионе Рача. 3 августа оползень сошёл в селе Шови в грузинском регионе Рача, рядом с гостиницей «Сансет Шови». Вода накрыла коттеджи, были повреждены мосты и дороги. Жертвами стихийного бедствия стали 15 человек.