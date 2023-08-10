Гавайи, США, 10 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Лесные пожары стали одним из самых смертоносных бедствий в истории Гавайев, сообщило издание Hawaii News Now.

Кадр из видео

«Лесные пожары уничтожили целые города, включая историческую Лахайну», — говорится в материале издания.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825424" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Власти округа Мауи сообщили, что по меньшей мере огонь повредил или уничтожил 271 строение.

Отмечается, что в округе продолжают бушевать три крупных лесных пожара. Огнём охвачен туристический город Лахайна. В материале издания также говорится, что пламя ещё активно и ситуация выходит из-под контроля. Согласно автором статьи, это означает, что говорить о полной картине разрушений ещё рано. Доступ к этому району по-прежнему заблокирован.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3825424" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Власти округа Мауи сообщили, что более ста пожарных борются с лесными пожарами на острове, где ветер, наконец, стих и с пламенем можно бороться с воздуха.

Не менее 36 человек погибли из-за лесных пожаров на острове Мауи. Более 2100 человек разместили в четырёх временных приютах. Власти также подтвердили, что по меньшей мере 20 человек получили серьезные ожоги, а несколько человек доставили по воздуху на Оаху. Трое человек находятся в критическом состоянии.

Посольство России в Вашингтоне запросило у Госдепа данные о возможном наличии среди жертв пожаров на острове Мауи российских граждан. Диппредставительство пообещало оказать помощь пострадавшим россиянам в случае обращения.