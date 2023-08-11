Вашингтон, 11 августа, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Первая группа украинских пилотов из шести человек закончит обучаться летать на американских истребителях F-16 не ранее лета 2024 года. Об этом 11 августа написала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников и военных в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ожидается, что первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 американского производства не раньше следующего лета», — говорится в публикации.

Отмечается, что эти лётчики, которые завершат первый этап обучения, составляют половину авиационной эскадрильи, при этом ещё два пилота находятся в запасе.

Источники издания уточнили, что такие большие сроки подготовки связаны с тем, что пилоты с Украины, несмотря на то, что они уже бегло владеют английским, должны будут в течение четырёх месяцев изучать язык, чтобы выучить термины, связанные с истребителями.

По словам источников, тренировки на истребителях у украинских пилотов начнутся только в январе 2024 года и продолжатся в течение шести месяцев. При этом вторая группа пилотов с Украины завершит обучение только в конце следующего года.

Как рассказал изданию американский источник, «Украина представила пока только восемь пилотов», имена которых передали в Белый дом.

«На Украине есть лишь небольшое число пилотов, которые готовы начать обучение, и еще примерно два десятка, которые, как нам сказали, нуждаются в дополнительном обучении английскому языку, прежде чем пилоты смогут продвинуться вперёд», — рассказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа стало известно, что президент США Джо Байден одобрил обучение пилотов с Украины на американских на истребителях F-16 западными союзниками Киева.

До этого президент Украины Владимир Зеленский попробовал управлять американским истребителем F-16 на симуляторе из Чехии. Украинский лидер осмотрел тренировочный симулятор, посидел в кабине самолёта и получил в подарок куртку пилота с надписью F-16.

Российский лидер Владимир Путин 13 июля заявил, что поставки Киеву новых вооружений будут только разжигать конфликт. Глава государства уточнил, что в случае появления истребителей F-16 у украинских военных, они «будут гореть» так же, как немецкие танки «Леопард».

Позднее президент указал на то, что если поставляемые Киеву истребители будут находиться на авиабазах вне территории Украины, однако будут использоваться в боевых действиях, Россия рассмотрит вопрос, где и как их поражать.