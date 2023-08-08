Вашингтон, 8 августа, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 западными союзниками Киева одобрил президент США Джозеф Байден. Об этом 8 августа заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», — уточнила Сингх, отвечая на вопрос журналистов о согласовании Белым домом обучения украинских пилотов на F-16.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попробовал поуправлять американским истребителем F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии. Украинский лидер осмотрел технику, посидел в кабине самолёта, а также получил в подарок куртку пилота с надписью F-16.

В настоящее время нет окончательных договорённостей по некоторым вопросам об обучении пилотов ВСУ управлению американскими истребителями-бомбардировщиками F-16. Вашингтон и его союзники пока не пришли к единому мнению. Отмечается, что пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолёты Киеву.

При этом в США признают, что поставка Украине американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию на фронте. Как пояснил телеканал NBC News, ссылаясь на чиновников США, скорее всего, потребуются месяцы, прежде чем самолёты начнут действовать.