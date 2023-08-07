Киев, 7 августа, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попробовал поуправлять американским истребителем F-16 на симуляторе, поставленном из Чехии, сообщило ČTK со ссылкой на офис украинского президента.

Zuma/TASS

«Зеленский попробовал и поразил одну из виртуальных целей — Ту-95», — сообщили в офисе президента.

Украинский лидер опробовал тренажёр по случаю Дня Воздушных сил украинской армии. Во время посещения авиабазы он осмотрел технику, посидел в кабине самолёта, а также получил в подарок куртку пилота с надписью F-16.

Как сообщало ИА Регнум, в настоящее время нет окончательных договорённостей по некоторым вопросам об обучении пилотов ВСУ управлению американскими истребителями-бомбардировщиками F-16. Вашингтон и его союзники пока не пришли к единому мнению. Отмечается, что пока ни одна страна публично не обязалась предоставить самолёты Киеву. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что европейские союзники США надеются начать подготовку в течение лета, вероятнее всего, в Европе. Она добавила, что по вопросу поставок самолётов ей сообщить нечего.

Президент России Владимир Путин заявил 13 июля, что поставки Украине новых вооружений будут разжигать конфликт. Российский лидер заверил, что в случае появления истребителей F-16 у Вооружённых сил Украины (ВСУ) они «будут гореть» так же, как немецкие танки «Леопард». Путин отметил, что если поставляемые Киеву истребители будут находиться на авиабазах вне территории Украины, но будут использоваться в боевых действиях, Россия рассмотрит вопрос того, где и как их поражать.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы западных стран поставить Киеву истребители F-16.