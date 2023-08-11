Москва, 11 августа, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Курс евро на в ходе торгов на Московской бирже впервые с 24 марта 2022 года превысил отметку в 108 рублей. Это 11 августа следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 10:42 мск курс евро увеличился на 0,42% и стал составлять 108,005 рубля.

На 10:57 мск за евро давали. В это же время курс доллара поднялся на 0,65% и составил 98,1 рубля, а юань рос на 0,36% — до 13,514 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа курс доллара на Мосбирже впервые 25 марта 2022 года поднялся до 98 рублей. На тот момент курс евро поднимался до 107,7 рубля, а юаня — до 13,553 рубля.

До этого курс евро в ходе биржевых торгов впервые с марта 2022 года поднимался выше отметки 107 рублей. В это же время за доллар давали 97,41 рубля.

После этого кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев рассказал ИА Регнум, что если Центробанк и Минфин не предпримут серьёзных мер, то доллар может подорожать более чем до 100 рублей, а евро — до 110 рублей.