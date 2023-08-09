Москва, 9 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 25 марта 2022 года поднялся до отметки 98 рублей. Это 9 августа следует из данных торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По состоянию на 16:31 мск доллар подорожал 0,95% — до 98,03 рубля.

После этого он немного откатился — до 97,97 рубля. В это же время евро подорожал на 1,16% и стал стоить 107,7 рубля, а цена юаня выросла на 1% и составила 13,553 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее курс евро на Мосбирже впервые с марта 2022 года поднялся выше отметки 107 рублей. На тот момент юань подорожал до 13,48 рубля, а доллар — до 97,41 рубля.

7 августа курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил отметку в 97 рублей. Тогда за единицу валюты США давали 97,01 рубля.

Позднее кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев рассказал ИА Регнум, что если Банк России и Минфин не предпримут серьёзных мер, то доллар может подорожать более чем до 100 рублей, а евро — до 110 рублей.